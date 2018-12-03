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Kediyi tırmandığı telefon direğinden itfaiye ekibi kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, köpeklerden kaçarken, telefon direğinin tepesine tırmanan kedi, buradan inemedi

03 Aralık 2018 14:58

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Baklan ilçesinde, köpeklerden kaçarken, telefon direğinin tepesine tırmanan kedi, buradan inemedi. Kedinin sesini duyan çevredekilerin yardım istediği itfaiye görevlileri, hayvanı indirip, sokağa bıraktı. 
Olay, dün öğleden sonra, Baklan\'a bağlı Boğaziçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçan sokak kedisi, telefon direğinin tepesine tırmandı. Bu anları gören mahalle sakinleri, kedinin aşağı inemediğini fark edince itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın Baklan Şubesi ekipleri, ihbarla olay yerine geldi. Ekiplerin direkten merdivenli itfaiye aracıyla kurtardığı kedi, tekrar sokağa bırakıldı. 

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