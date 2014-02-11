Kediyi öldürme anını yayınladı, 500 lira cezayla serbest kaldı

Eskişehir'de öldürdüğü kedinin videosunu çekip sosyal medyada paylaşan üniversite öğrenci için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün ‘Facebook’ sayfasına pek çok ihbar gelirken, öğrencinin cezalandırılması istendi. Sömestr tatilini geçirdiği Bartın’da gözaltına alınan öğrenci, Kabahatler Kanunu’na göre 500 TL para cezası ile serbest bırakıldı. Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Eskişehir Barosu da olayla ilgili inceleme başlattı.

Zaman'dan Mehmet Kuru'nun haberine göre, Eskişehir’de bir kafedeki kediyi sahiplenen üniversite öğrencisi C.A., evine götürdüğü kediyi işkence ederek öldürdü. Bunu videoya çeken öğrenci, daha sonra da ‘YouTube’ üzerinden paylaştı. Kendisine tepki gösterenlere ise ‘Yatağıma pisletti’ cevabını verdi. Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu görüntülerle ilgili inceleme başlattı. ESOGÜ Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz hazırlık sınıfı öğrencisinin hayvan haklarını ihlal eden video görüntülerini nefretle kınıyoruz. Öğrenci hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, fiilin üniversitemiz disiplin yönetmeliği çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Kediyi öğrenciye veren kafe sahibi de suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.