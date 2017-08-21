Kediyi kurtarmak için denize atladı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde köpeğin kovaladığı kedi denize düştü. İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi kanala girince, bir genç denize atlayarak elindeki file kepçe ile kediyi çıkardı.

Dün gece, Gölcük Değirmendere sahilinde köpeğin kovaladığı kedi denize düştü. Sahilde bulunanlar kedinin denize düştüğünü görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi file kepçe ile kediyi denizden almaya çalışırken, kedi kanala girdi. Kediyi kurtarmak için denize girmek gerekince bir genç gönüllü oldu. Kıyafetlerini çıkaran genç denize atlayarak elindeki file kepçeyi kanalın içerisine sokarak kediyi aldı. Gencin uzattığı file kepçeyi alan itfaiye ekibi kediyi sahildeki parka bıraktı.



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