Kediyi işkence yaparak öldüren zanlı 7 ay sonra yakalandı

İstanbul Beyoğlu'da geçtiğimiz Eylül ayında bir kediye işkence yaparak öldüren zanlı, İstiklal Caddesi'nde yakalandı.

2 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan T.K. (37), kedilerin yanına yaklaşıyor.

Bir süre kedilere bakan zanlı daha sonra bıçağı eline alıyor. Ardından kediyi kucağına alan zanlı bir süre kediyi sevdikten sonra yerden yere vurmaya başlıyor.

Ağır yaralanan kediyi bıçaklamaya başlayan zanlı kedinin yanına gelip öldüğünü fark edince cesedini çöp konteynerine atıyor.

İstiklal Caddesi'nde yakalandı

Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda polis, 37 yaşındaki zanlıyı dün gece saatlerinde İstiklal Caddesi’nde gezerken yakaladı.

Zanlı ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Zanlının buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.