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Kediyi havalı tüfekle vurdular!

Havalı tüfekle karnından vurulan kediye hemen müdahale edildi ancak ameliyat sonuç vermedi

11 Temmuz 2015 21:31

Eskişehir’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından havalı tüfekle karnından vurulan kedi ameliyata alındı. Sokakta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 yaşlarındaki erkek kedi, Nuh’un Gemisi adlı veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Naci Uncu tarafından yapılan muayene ve çekilen röntgen filminde kedinin karnında havalı tüfek saçması olduğu belirlendi. Naci Uncu kendiyi ameliyata aldıklarını söyledi.

Hakan Türktan'ın DHA'da yer alan haberine göre, geçen hafta da havalı tüfekle vurulan bir kedinin kendilerine getirildiğini ancak kurtaramadıklarını belirten Naci Uncu havalı tüfeklerin satışının yasaklanmasını istedi. Uncu şöyle konuştu:
"Havalı tüfekle kedilere nişan alan insanlar belki kedilerin ölebileceğini, sakatlanabileceğini bilmiyorlardır. Havalı tüfekle ateş ettiğiniz de ya sakat bırakırsınız ya da öldürürsünüz. Lütfen havalı tüfekle canlılara ateş etmeyin. Bu zavallı kedi dün bize geldi. Kötü durumdaydı, yaraları vardı. Yaralarının tedavisine başladığımızda anormal bir şey olduğunu fark ettik.

Röntgen çektiğimizde havalı tüfek mermisi gördük. Nereden girip çıktığını anlamaya çalıştık. Havalı tüfek mermisi sol kaburgalarının altından girmiş ve sağ taraftaki derisinin altında kalmış. Karnındaki organların hepsini delip geçtiği gözüküyor. Bu kedide ölümcül hasar oluşturmuş. Ameliyattan sağ çıkıp çıkmayacağını kestirmemiz çok zor. İç kanaması ve organlarında delinme, parçalanma olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hayatını kurtarırız."

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