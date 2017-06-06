Kediye tekme atan çocuğu uyaran veteriner saldırıya uğradı!

Eskişehir’de kliniğini önündeki bir kediye doğru tekme atan 6 yaşlarındaki bir çocuğu uyaran veteriner 58 yaşındaki Turgay Özdemir, çocuğun dedesi ve babasının saldırısına uğradı. Çıkan arbedede yere düşen Özdemir'in sol ayağı kırıldı.

Olay önceki gün Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 'Kalbim Veteriner Kliniği' önünde meydana geldi. İşyeri güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda dedesiyle birlikte veteriner kliniğini bulunduğu apartmandaki evlerine gitmekte olan 6 yaşlarındaki bir çocuk, klinik önündeki kediye doğru tekme attı. Tekmesi kediye isabet etmeyen çocuğa veteriner Turgay Özdemir sözle uyarıda bulundu. Çocuk önünde gitmek olan dedesini yanına gitti. Dede ile veteriner Özdemir arasında tartışma çıktı. Dede ile veteriner birbirlerini ittiği sırada çevreden gelenler araya girdi ve iki tarafı uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa süre sonra çocuğun babası da gelip tartışmaya katıldı. Baba, veteriner Özdemir'i arkadan boynundan tutarak yere düşürdü. Düşme sonucuna sol ayağı kırılan veteriner Özdemir çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ayağı alçıya alınıp gerekli tedavisi yapılan Özdemir daha sonra taburcu edildi.

Veteriner Turgay Özdemir kendisine saldıran çocuğun doktor olan dedesi ile mühendis olan babasından şikayetçi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde acil vakalara bakmak için kliniğe gittim. Klinikteyken bir adam ile 6 yaşlarında bir çocuk geçiyordu. O sırada çocuk benim baktığım kedilerden birine tekme attı. Çocuğa, 'Sen kediye tekme atmaya utanmıyor musun? Şimdi seni babana söyleyeceğim?' diye sadece sözlü uyarıda bulundum. Daha sonradan öğrendim ki çocuk bizim kliniğimizin üst katında oturan bir beyefendinin çocuğuymuş. Çocuk benim uyarımla sanırım ürktü ve binanın diğer tarafına yöneldi. Ben de arkasından gittim. Amacım, ebeveynine çocuğunun bunu yaptığını söylemekti. O sıra da çocuğun dedesi üzerime yürüdü. Küfür ederek, kafa attı bana. O sırada gözlüğüm kafasına geldi. Onun kafasında sıyrık oluştu. Kendisinin doktor olduğunu ve darp raporunu alacağını söyleyerek, tehdit etmeye devam etti. Gençler geldi, bizi ayırdılar. Daha sonra çocuğun babası geldi koşarak. O da küfür etmeye başladı. Çocuğunu benim ağlatmadığını, babasının bana saldırdığını söyledim. Ama küfürlerine devam etti ve saldırmaya başladı. Sürükleye sürükleye bahçeye geldik. Orada bana vurdu, boğazıma sarıldı ve yere düştük. O sırada ayağım kırılmış. Kendilerinden şikayetçi olduk. Ayrıca başka bir şey yapma ihtimaline karşı polisten koruma talep ettik.” (DHA)