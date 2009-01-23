Kediye piercing yaptı, başı belada

ABD'de bir kadın, internette satışa sunduğu yavru kedilerin kulağına, boynuna ve kuyruğuna "piercing" yaparak hayvanlara zulmetmekle suçlandı.



Yetkililer, hayvan haklarını koruyan PETA örgütünün istihbaratı üzerine köpek bakıcısı 34 yaşındaki Holly Crawford'un evine baskın düzenledi. Söz konusu kuruluş, Crawford'un hayvanları internetten yüzlerce dolara sattığını belirtti.



Crawford, Associated Press ajansına verdiği demeçte, bir kedi ile insana "piercing" yapmak arasında bir fark görmediğini ifade etti. Steril iğneler kullandığını ve kedilerin iyi olup olmadığını günde birkaç kez kontrol ettiğini söyleyen Crawford, "Bunu yaptığımda zulmetme niyetim yoktu. Kediler kesinlikle seviliyor ve iyi besleniyor. Ve çok mutlular" dedi.



Kendi vücuduna da "piercing" yapan Crawford, geçen sonbaharda sahipsiz bir kedinin kulak ve boynuna "piercing" yaparak bu işe heveslendiğini söyledi.



Hayvanlara Etik Muamele (PETA) örgütünün başkan yardımcısı Daphna Nachminovitch ise "piercing" yapmayı "barbarlık" olarak niteledi ve "Avuç kadar bir hayvana bu tür bir acıyı vermenin bahanesi olamaz" dedi.