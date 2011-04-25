-KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN 10 KİŞİYİ YARALADI SAKARYA (A.A) - 25.04.2011 - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldaki kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kaldırımdaki yayalara çarparak kahvehaneye girmesi sonucu 10 kişi yaralandı. İzmit Caddesi'nden ilçe merkezi istikametine giden Emine Saylan (25) yönetimindeki 54 SD 678 plakalı panelvan, Kestanelik mevkisinde sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı. Kaldırımdaki 3 kişiye çarpan panelvan, daha sonra yol kenarındaki Kerim Özdemir'e ait kıraathaneye girdi. Kaza sonucu, kaldırımdaki Akgün Balkaya, Şahan Arsu ve Sezer Yavuz ile Serhat Yeşil, Ferdi Yavuz, Sinan Özkıran, İslam Bakır, Ferdi Meşe, Samet Meşe, Hamza Meşe yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ciddiyetini koruyan Balkaya, Arsu ve Yavuz, Toyotasa İlkyardım Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların vücudunda cam kesikleri bulunduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.