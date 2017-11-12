Kediye ateş ederken böyle görüntülendi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da 3 gün önce eli silahlı bir kişi telefonla konuştuğu sırada belinden çıkardığı silahla kediye 2 el ateş etti. O anlar da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın kendi dükkanı önünde gerçekleştiğini ve o anlarda dükkanın da kapalı olduğunu anlatan Murat Dartar olayın canilik olduğunu belirtti. Dartar, \"Bunu bir insan gerçekten yapamaz. Zavallı bir kediye sıkmanın ne anlamı var. Yerde seken mermi fişekleri komşumuzun arabasının camlarını kople kırmış. Polise gereken tüm bilgileri verdik. Şu an da araştırmasını yapıyor. Biz bunun yasalar gereğince cezalandırılmasını istiyoruz, bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için.\" dedi.

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