-Kediye 10 milyon avro miras ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - İtalya'da dul bir kadın, 10 milyon avroluk servetini kedisine bıraktı. 2009'da sağlığının bozulmasının ardından bir vasiyetname hazırlayan ve tüm servetini kedisine bırakmaya karar veren Maria Assunta, iki hafta önce 94 yaşında yaşama veda etti. Başkent Roma'da tek başına yaşayan Assunta, sokaklarda karnını doyurmaya çalışırken bulduğu siyah bir yavru kediyi evine almıştı. Bir emlak kralıyla evlenen ancak eşini genç yaşta kaybeden Assunta, tüm sevgisini Tommaso adını verdiği kedisine vermişti. Assunta, ölmeden önce avukatlarına Tommaso'ya bakmaları karşılığında mirasın sahibi olacak bir hayvan hakları derneği ya da grubu bulması talimatını vermişti. Hiçbir derneği kedisini emanet edecek kadar beğenmeyen Assunta, son aylarında kendisine bakan Stefania adlı hemşiresini sevgili kedisinin vasisi atadı. Yaşlı kadına kedisine en iyi şekilde bakacağına dair söz verdiğini söyleyen Stefania, bir gazeteye verdiği demeçte şöyle dedi: "Tek isteği Tommaso'nun sevileceğinden ve okşanacağından emin olmaktı. Assunta'nın bu kadar büyük bir serveti olduğunu bilmiyordum. Ne özel yaşamı ne de serveti konusunda tek bir sözcük etti. Sadece yalnızlıktan çok çektiğini söylemişti." Hisse senetleri ve nakit paranın yanı sıra Roma, Milano ve Calabria'da çok sayıda evin sahibi olan 4 yaşındaki Tommaso, şimdi yeni sahibesiyle Roma'nın hemen dışındaki bir evde yaşıyor.