Kedisini öldüren köpeğin sahibini silahla yaralayan Gürsel S. adli kontrolle serbest

Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre yan yana villalarda oturan komşulardan zabıta memuru Yücel Güler'in bahçesinde beslediği köpek, önceki gün Gürsel S.'nin bahçesine atladı. Köpek, saldırdığı kedinin ölmesine neden oldu. Gürsel S. tartıştığı Güler'e, köpeğini bahçede bağlı tutmasını söyledi.

Köpek dün de bahçede bağlı olmayınca iki komşu arasında tartışma çıktı. Gürsel S., evinden aldığı tabancayla Yücel Güler'e ateş açtı. Mermilerden biri Güler'in vücuduna isabet etti. Gürsel S., daha sonra evden tüfeği alıp, bu kez köpeğe ateş etti ancak saçmalar, hayvana isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Yücel Güler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürsel S., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Bilmem ki, kaza zaten" diye cevap verdi. Gürsel S.(53), ölümcül yaralanmaya neden olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)