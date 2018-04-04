T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kedisine 76 bin liraya böbrek nakli yaptırdı

"Kardeşlerimden ayırt etmediğim bu kedi benim için çok büyük önem taşıyor"

04 Nisan 2018 15:05

ABD'nin Baltimore kentinde yaşayan edebiyat profesörü Betsy Boyd, 17 yaşındaki kedisini yaşatmak için yıllık maaşının neredeyse yarısını vererek böbrek nakli yaptırdı. Boyd, donör kediyi de evlatlık edindi.

Edebiyat profesörü Betsy Boyd, "Stanley" isimli kedisinin ölmek üzere olduğunu ve yaşaması için böbrek nakli yaptırması gerektiğini öğrendi. Veterineri, donör bir kedi bulunması gerektiğini söylerken, Boyd yıllık maaşı olan 49 bin dolar'ın (196 bin TL) 19 bin dolarını (76 bin TL) kedisine harcamaktan çekinmedi. İkiz çocukları Texas ve Miner'ın okul masrafı olarak biriktirdiği paranın bir kısmını Stanley'e harcayan Boyd, evsiz 2 yaşında bir kedi bularak Stanley'e donör olmasını sağladı.

Hızla iyileşiyor

Donör kediyi de evlatlık edinen Boyd, Jay ismini verdiği kedi sayesinde Stanley'in kasımda başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi. "Stanley gün geçtikçe iyileşiyor. Kardeşlerimden ayırt etmediğim bu kedi benim için çok büyük önem taşıyor. Stanley beni bir insan gibi seviyor. Ben de onu aynı şekilde seviyorum" diyen Boyd, Stanley'in 20 yıl daha yaşayabileceğini belirtti. Staney'i 8 aylıkken evlatlık edindiğini belirten Boyd, kedisinin 17 yıldır hayatının her aşamasında yanında olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

kediböbrek nakli76 bin lira17 yaşındaki kedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24