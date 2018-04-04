Kedisine 76 bin liraya böbrek nakli yaptırdı

ABD'nin Baltimore kentinde yaşayan edebiyat profesörü Betsy Boyd, 17 yaşındaki kedisini yaşatmak için yıllık maaşının neredeyse yarısını vererek böbrek nakli yaptırdı. Boyd, donör kediyi de evlatlık edindi.

Edebiyat profesörü Betsy Boyd, "Stanley" isimli kedisinin ölmek üzere olduğunu ve yaşaması için böbrek nakli yaptırması gerektiğini öğrendi. Veterineri, donör bir kedi bulunması gerektiğini söylerken, Boyd yıllık maaşı olan 49 bin dolar'ın (196 bin TL) 19 bin dolarını (76 bin TL) kedisine harcamaktan çekinmedi. İkiz çocukları Texas ve Miner'ın okul masrafı olarak biriktirdiği paranın bir kısmını Stanley'e harcayan Boyd, evsiz 2 yaşında bir kedi bularak Stanley'e donör olmasını sağladı.

Hızla iyileşiyor

Donör kediyi de evlatlık edinen Boyd, Jay ismini verdiği kedi sayesinde Stanley'in kasımda başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi. "Stanley gün geçtikçe iyileşiyor. Kardeşlerimden ayırt etmediğim bu kedi benim için çok büyük önem taşıyor. Stanley beni bir insan gibi seviyor. Ben de onu aynı şekilde seviyorum" diyen Boyd, Stanley'in 20 yıl daha yaşayabileceğini belirtti. Staney'i 8 aylıkken evlatlık edindiğini belirten Boyd, kedisinin 17 yıldır hayatının her aşamasında yanında olduğunu vurguladı.