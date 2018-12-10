Kedinin duran kalbi masajla çalıştırıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Hayvan Hakları Derneği üyelerinin iltihaplı gözlerine merhem sürmeye çalıştığı kedi, sahildeki kayalıklara kaçtı. Kayalıkların arasından çıkarılan kedinin kalbinin durduğu belirlendi. Dernek üyeleri, masaj yaparak kedinin duran kalbini çalıştırdı.

Karamürsel'de, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği üyeleri, sahildeki sokak hayvanlarını beslerken bir kedinin gözlerinin iltihaptan kapandığını fark etti. Hayvanseverler kedinin tedavisini yapmak istedi. Ancak kedi kaçıp sahildeki kayalıkların arasına girdi. Kayalıkların arasında çıkarılan kedinin kalbinin durduğu belirlendi. Dernek yöneticisi Bahar Gök hemen kediye kalp masajı yaptı. Masajla birlikte kedinin duran kalbi tekrar çalıştı. Dernek üyeleri kedinin gözlerine merhem sürdü ardından yiyecek verdi.



Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, "Besleme yaparken karşılaştık. Gözü ve burnu iltihaptan kapanmıştı. Yoldan geçen hayvansever bir gencimiz zorla da olsa kayaların arasında yakaladı ama çok korktuğu için ufak bir şok yaşadı, kalbi ve nefesi durdu. Küçük bir müdahale ile kendine getirdik. Canımızı kurtarmanın mutluluğu tarif edilemez" dedi. (DHA)