Kedili yıllık fotoğrafı ile dalga konusu olan genç, yaşamına son verdi

Amerika’da 17 yaşındaki bir genç, lise yıllığına koymak istediği lazer ve kedili fotoğrafının ülke çapında dalga konusu olmasından birkaç ay sonra yaşamına son verdi.

New York’ta yaşayan Draven Rodriguez adlı genç, geçen eylül ayında kedisi Bay Bigglesworth ve lazerlerle çevrili fotoğrafını okul yıllığına koymak istedi. Ancak okul yönetimi buna izin vermedi. Bunun üzerine internette kampanya başlatan Draven, okulların yıllık fotoğrafları konusunda "muhafazakâr" olduğunu dile getirip, imzayla kendisine destek istedi.

Draven Rodriguez için işler tam olarak istediği gibi gitmedi. Beklenin çok üzerinde bir ilgi gören hatta ünlü talk show’cular Jimmy Fallon ve Ellen Degeneres’a dahi konu alan gencin fotoğrafı dalga konusu oldu.

Draven’ın yıllık fotoğrafında komik görünmeyi istediğini çünkü kendisiyle dalga geçmeyi sevdiğini belirten Rodriguez ailesi, oğullarının bu sabaha karşı intihar ederek yaşamına son verdiğini açıkladı.