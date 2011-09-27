-Kedilerin tahliyesi için dava ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Ankara'da bir apartman yöneticisi, sulh hukuk mahkemesinde dava açarak, bir dairede bakılan onlarca kedinin apartmana kötü koku verdiğini belirtti ve kedilerin binadan çıkarılmasını istedi. Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın yöneticisi Sinem Köymen, avukatı Hüseyin Baran aracılığıyla Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak, binanın 9 numaralı dairesinde bakılan onlarca kedinin, mahkeme kararıyla bina dışarısına çıkarılmasını talep etti. Dava dilekçesinde, davalı Gölören Öç'ün, sahibi olduğu 9 numaralı daireyi kedilere tahsis ettiği ve burada çok sayıda kedinin yaşadığı belirtildi. Daire sahibinin, haftada bir gelerek, kedilere yiyecek ve su bıraktığı ifade edilen dilekçede, özellikle yaz mevsiminde yeterli temizliğin yapılmaması nedeniyle çok ağır bir kokunun bütün apartmana hakim olduğu kaydedildi. Dairedeki pislikten kaynaklanan haşerelerin apartmana yayıldığı ve apartman sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği dile getirilen dilekçede, çevredekilerin apartmanı ''kedili apartman'' olarak nitelendirdiği, pis koku nedeniyle binadaki kiracıların taşındıkları, bu sebeple mal sahiplerinin zarar gördüğü ifade edildi. Kedilerin gürültüsü nedeniyle daire sahibinin, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezasına çarptırıldığı da bildirilen dilekçede, mahkemeden, dairedeki bütün kedilerin, apartman dışına çıkartılması istendi. -Apartman sakinleri rahatsız- Apartmanın bir dairesini işyeri olarak kullanan Cengiz Ülger, AA'ya yaptığı açıklamada, dairede 30-35 kadar kedi olduğunu düşündüklerini belirterek, özellikle aynı kat ve üstünde bulunan dairelerde yaşayanların kokudan daha fazla rahatsız olduklarını kaydetti. Ülger, şöyle dedi: ''Belirli günler geliniyor ve hayvanlara gıda veriliyor. Öğrendiğimize göre hayvanlar, bütün ihtiyaçlarını yerlere serilen gazete kağıtlarının üzerinde gideriyor. Müthiş ağır bir koku, apartmanın içine yayılıyor. Hatta benim şöminemin bacasından buraya koku geliyordu. Kokudan kurtulmak için şömineyi tıkadık.'' Daire sahibine birçok kez sıkıntıları anlattıklarını, hiç değilse temizliğe dikkat etmesini istediklerini bildiren Ülger, ancak gerekli tedbirlerin alınmadığını söyledi. Evinde bir köpek ve iki kediye baktığını, sokaktaki hayvanları da beslediğini dile getiren Ülger, ''Hayvan aslında insanın en güzel dostudur. Biz de hanımefendiye 'Hayvanları besleyin, ama apartmandakileri de düşünün' dedik, ama oralı olmadı'' dedi. Aynı konuda geçmişte bir dava açtıklarını, mahkemenin kedilerin tahliyesi yönünde karar verdiğini belirten Ülger, karar üzerine daire sahibinin kedileri evden çıkardığını, ancak bir süre sonra geri getirdiğini anlattı. Apartman sakini Sevim Aykutoğlu da kokudan şikayetçi olduğunu bildirerek, ''Kaç senedir bunu çekiyoruz. Artık eve girmek istemiyoruz. Evler de kokuyor. Yönetici dava açıyor, söylüyor, ama hiçbir şey yapılmıyor. Kedilerin buradan götürülmesini istiyoruz. Bir tane, iki tane kedi olabilir. Ama bu öyle değil. Çok şikayetçiyiz'' diye konuştu.