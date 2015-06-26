'Kediler, oğlumdan daha şanslı'

Erzurum’da tek odalı gecekonduda 10 aylık çocukları Furkan ile birlikte yaşayan Aslı-Mirsevden Tekdemir çifti, evlerinde doğum yapan sokak kedisi ile dört yavrusuna da bakmaya başladı. 58 yaşındaki hurdacı baba Tekdemir, kazandığı paranın büyük bir bölümünü oğlu Furkan ve yeni doğum yapan ‘Kader’ adını verdikleri kediye harcayınca medyaya haber oldu. Hayvanseverler Tekdemir’in evine çok sayıda kedi maması gönderdi.

Oğlumdan şanslılar

Yapılan haberin kedi ve yavrularının hayatını değiştirdiğini, kendilerinin ise yine aynı hayatı sürdürdüğünü belirten Tekdemir, bu duruma hem sevinip hem de üzüldüğünü anlattı. Borcu yüzünden aylardır evinin elektriğinin kesik olduğunu ifade eden Tekdemir şunları söyledi: “Sadece bir hayırsever oğluma mama gönderdi. Kedilere ise birçok kişi mama gönderdi. Evde kedilere aylarca yetecek kadar mama var. Kedinin yavruları bizden daha şanslı çıktı. 5 kişi toplam 650 lira ve erzak gönderdi.”