T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan optik zinciri sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı

16 Şubat 2018 12:22

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan optik zinciri sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı.
İzmir\'de 18 şubesi bulunan bir optik mağazasının sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi yaptı. Kedilerin katları arasında tırmanabileceği, pencerelerinden dışarıyı gözleyebileceği oyun evi, MDF lam malzeme kullanılarak tasarlandı. Boyu 85 santimetre, eni ise 50 santimetre olan oyun evinin iç zemini, kedilerin rahat etmesi için pamukla kaplandı. Kedi evlerinin tanesi, 450 TL\'den satışa sunuldu. İtalya\'nın Milano kentinde 6 ay tasarımcılık dersi aldığını ve bu derslerin yaratıcılığını arttırdığını vurgulayan Filiz, \"Bunu geçen ay, kedilerin içerisinde oyun oynayabileceği, birinci, ikinci ve üçüncü katları arasında birden fazla kedinin bulunabileceği şekilde, 20 günlük bir süre zarfında tasarladım. Kapısından giren kedi birinci kata çıkıyor, oradan balkona, balkondan pencereye, oradan bir kat daha çıkıp, çatı katına çıkıyor\" dedi.
Kedi evini tasarlarken internette bazı incelemeler yaptığını belirten Filiz, böylesi bir ürünün olmadığını, benzerlerinin de çok az sayıda olduğunu söyledi. Filiz, aldıkları geri bildirimlerde, kedilerin oyun eviyle birlikte daha neşeli hale geldiğine dikkat çekerek, \"Sahiplendiğimiz hayvanlar bir süre sonra bizim ayrılmaz bir parçamız oluyor. Çocuklarımıza nasıl ki neşelenmeleri, keyifli vakit geçirmeleri için oyuncaklar, elektronik eşyalar alıyorsak hayvanlarımızın da bu türden ihtiyaçlarına ceavap vermeyi düşündüm\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAFatih FilizKedilerinMDFBoyuKediTLMilanoFilizKapısındanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24