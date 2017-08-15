Kediler havalı tüfekle öldürülüyor; hayvanseverler nöbette

Antalya Konyaaltı'nda 3 kedinin havalı tüfekle öldürülmesinin ardından bir kedi daha aynı şekilde ölü bulundu.Sokak kedilerine yönelik saldırıların devam etmesi üzerine hayvanseverler, katil bulununcaya kadar bölgede nöbet tutma kararı aldı. Olayla ilgili olarak konuşan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık "Cani ya evinin balkonundan ya da pencereden atış yapıyor. Durumu polise anlattık ama havalı tüfeğin suç olmadığını söylediler. Bu kişi bulununcaya kadar mahallede nöbet tutacağız. Afiş bastırıp asacağız" dedi.

Habertürk gazetesinden Soner Özcan'ın haberine göre Son günlerde hayvanlara yapılan kötü muamele haberleriyle gündeme gelen Antalya’dan bir dehşet haberi daha geldi. Daha önce 3 kedinin pompalı tüfekle öldürüldüğü Konyaaltı İlçesi’ne bağlı Hurma Mahallesi’nde bir kedi daha aynı şekilde vurulmuş halde bulundu. Hayvanseverlerin bakım merkezine götürdüğü yaralı kedi tedaviye alındı. Bu vahşetin ardından hayvanseverler kedi katili bulunana kadar bölgede nöbet tutma kararı aldı.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Daha önce aynı yerde 3 kedi havalı tüfekle öldürülmüştü. 4 kedi de aynı sitenin önünde bulundu. İlk vurulan kediden 17, ikinci vurulan kediden ise 3 saçma çıkmıştı. Cani ya evinin balkonundan ya da pencereden atış yapıyor. Durumu polise anlattık ama havalı tüfeğin suç olmadığını söylediler. Bu kişi bulununcaya kadar mahallede nöbet tutacağız. Afiş bastırıp asacağız.”

Site sakinlerinden Gizem Sucugil ise 8 yıldır Hurma Mahallesi’nde yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Bu dördüncü vaka. Kediler hemen ölmüyor, saçmalardan dolayı kurşun zehirlenmesiyle zamanla acı çekerek ölüyorlar. Bu siteden olduğunu düşünmüyoruz vuran kişinin. Vuran kişi bulunana kadar nöbet tutacağız"

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