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Kedi, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemedi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yoğun trafikte refüje çıkan ve saatlerce yolun karşısına geçemeyen kedi, hayvanseverlerin çabasıyla kurtarıldı

21 Mart 2018 18:17

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yoğun trafikte refüje çıkan ve saatlerce yolun karşısına geçemeyen kedi, hayvanseverlerin çabasıyla kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesinde araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden 100\'üncü Yıl Bulvarı\'nda sabah erken saatlerde yolun karşısına geçmeye çalışan kedi, akan trafik nedeniyle karşıya geçemeyince saatlerce refüjde kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen hayvanseverler, refüjdeki teller nedeniyle yaralanan kediyi uzun süre olduğu noktadan almaya çalıştı. Korkan kedi, hayvanseverlere zor anlar yaşattı. Atılan ağ ile yakalanan kedi, hayvanseverlerin çabasıyla kurtarıldı.
Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık ve dernek üyeleri, kedinin halsiz olduğunu söyledi. Yanık, “Trafik o kadar yoğundu ki ürküp yola atlarsa mutlaka ezilecekti. Çok korktum ama onu oradan almak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Kediyi en sonunda ağla yakaladık. Korkudan 3 defa yola doğru savurdu kendisini, neyseki ağ kapandı çıkamadan kutuya sokmayı başarabildik\" dedi. Yaralı kediyi kliniğe götürdüklerini belirten Yanık, hayvanın burada 5 gün tedavi göreceğini söyledi.

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