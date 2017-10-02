Kedi vücuduna saplanan demirden ameliyatla kurtuldu

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, duvardan atlarken düşen ve vücuduna demir korkuluk saplanan kedi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Olay, dün gece Boyno Mahallesinde meydana geldi. Bir bahçe duvarındaki korkuluk demirlerinin üzerinde yaralı kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi, vücudundaki demirle beraber Canlı Hayatı İyileştirme Derneği\'ne götürdü, Veteriner hekim Gizem Yıldırım, yaptığı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı.

Kedinin kendisine geldiğinde durumunun ciddi olduğunu ifade eden Yıldırım şunları dedi:

\"Gece saatlerinde dernek yetkilileri kediyi bana getirdi ve ameliyat ettik. Çok şükür herhangi bir organ zedelenmesi veya kırık kemiği yoktu. Şu anda kedimiz tedavi aşamasında\" dedi.



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