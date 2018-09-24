Kedi kurtaran itfaiye ekiplerine sağlıkçılardan sürpriz ziyaret

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- Bursa\'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi çatısında mahsur kalan kediyi kurtaran İtfaiye ekiplerine Devlet Hastanesinde görevli sağlıkçılar tarafından itfaiyecilik haftası nedeniyle sürpriz kutlama yaptılar.

İnegöl Devlet Hastanesi\'nin çatısında mahsur kalan kediyi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkıp kediyi kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye ekipleri, İtfaiyecilik haftası nedeniyle sürprizle karşılaştı. Devlet Hastanesi\'nde görevli sağlıkçılar ellerinde pastayla gelerek, itfaiye ekiplerinin bu özel gününü kutladı. Sürprizle karşılaşan itfaiye ekipleri, sağlıkçılara teşekkür ettiler.

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