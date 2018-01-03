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Kedi kovalarken kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kediyi kovalarken başı fabrikanın otomatik kapısının altına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

03 Ocak 2018 15:41

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, kediyi kovalarken başı fabrikanın otomatik kapısının altına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hacıeyüplü Mahallesi, 3075 Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında, sokak köpeğinin kovaladığı kedi, fabrikanın bahçesine kaçtı. Kedinin peşinden koşan köpeğin başı, fabrikanın otomatik kapısının altına sıkıştı. Köpek bulunduğu yerden kurtulamayınca, havlamaya başladı.
Olayı farkeden fabrikanın güvenlik görevlileri kurtarmak istedi, ancak köpeğin zarar görmemesi için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, getirdikleri ekipmanlarla, köpeği sıkıştığı kapının altında kurtardı. Bir itfaiye eri de kurtarılan köpeğin yarasının olup olmadığını kontrol etti. Yarası bulunmayan köpek, bırakıldı.

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