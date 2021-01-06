Kedi-köpek fotoğraflarıyla 69 bin lira dolandırdı!

Adana’da, sosyal medyadan hesap açıp, paylaştığı kedi ve köpek fotoğraflarıyla hayvanları sahiplendirdiğini öne sürerek yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı iddia edilen Serkan B., yakalandı.

Hayvanseverlerin terk edilen kedi ve köpeklere yeni bir yuva bulabilmek amacıyla sosyal medyada oluşturduğu hesaplara benzer bir hesap açan Serkan B., burada kedi ve köpek fotoğrafları paylaşarak onlar için kampanya başlattı.

İlanı görenler, internet üzerinden Serkan B. ile iletişime geçip, söz konusu hayvanları sahiplenmek istediğini söyledi. Serkan B., bu yöntemle Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu.

Yavru köpek gelmeyince dolandırıldıklarını anladılar

Ankara'da yaşayan Aşkın Ç., Serkan B.'nin sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı yavru köpeği sahiplenmek istedi.

Serkan B., Aşkın Ç.'den 150 TL, yine yavru bir köpek sahiplenmek isteyen Bursa'daki Arzu G.'den 500 TL, İstanbul'da yaşayan Burak Ö.'den sahiplenmek istediği yavru kediyi ‘pet taksi' ile göndermek ve transfer masrafları için de 300 TL para talep etti. Bu kişiler, Serkan B.'nin istediği paraları, verdiği hesaplara yatırdı.

Bu kişiler, sahiplenmek istedikleri hayvanlar kendilerine ulaşamayınca, Serkan B. ile iletişime geçmek istedi. Ancak sosyal medya hesabının kapatıldığını gören Aşkın Ç., Arzu G. ve Burak Ö., dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Serkan B.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Serkan B.'nin, aynı yöntemle sadece son 5 ayda yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Tatilde parası bitince dolandırmaya devam etmiş

Polisin yaptığı teknik takipte, Serkan B.'nin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla nişanlısı Azize P. ile birlikte yaz tatili için Antalya, Muğla ve İzmir'e gittikleri, ancak çiftin parası bitince Serkan B.’nin tatilde de insanları kandırıp, onların paralarını almaya devam ettiği tespit edildi. Serkan B. ve Azize P.'nin, bir ATM'den para çektiği anlara ait görüntülere de ulaşıldı.

Daha önce işlediği çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Serkan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)