Kedi katiline 4 yıl hapis

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, tartıştığı annesinin kedisini kurutma makinesinde öldüren bir adama 4 yıl hapis cezası verildi.

Tulare County Temyiz Mahkemesi'nin kararına göre, Visalia kentinde yaşayan 31 yaşındaki Rowland, "hayvan tacizi"nde bulunmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



21 Aralık 2015'te annesiyle tartıştıktan sonra kedisini elbise kurutucusuna atan Rowland'ın mayıs ayında görülen davasında, ölümcül silah kullanarak "hayvana zulüm" suçu işlediği kararına varılmıştı.



Rowland, 2013 yılında da dedesi Donald Lee Rowland'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınırken, geçen yıl jüri tarafından suçsuz olduğuna karar verilmişti.