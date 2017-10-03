Kedi güzellik yarışmasının birincisi 'Kartopu' ilgi odağı oldu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın en önemli değerleri arasında yer alan Van Kedileri\'ne yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nin (YYÜ) yaptığı çalışmalar oldukça olumlu sonuçlar veriyor. Çiftleşme döneminde gösterilen özen sayesinde kaliteli yavrular elde edilirken, sayıları da geçen yıllara oranla önemli ölçüde artırıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, uygulamaların ardındanelde ettikleri yavruların Van Kedisi\'nin bütün özelliklerini taşıdığını, bu kediler arasında da güzellik yarışması yapıldığını, saf ırk özelliği taşıyan \'Kartopu\' adlı kedinin de birinci seçildiğini söyledi.

Van\'da dünyaca tanınan, farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kedileri için YYÜ\'nün yaptığı çalışmalar sayesinde yavru sayısı ve saf ırk bakımından oldukça olumlu sonuçlar alınıyor. Geçen yıl 90 olan yavru kedi sayısı, bu yıl 120\'ye yükselirken, çiftleşmede gösterilen özen sayesinde de dünyaya gelen tüm yavrularda Van Kedisi\'nin tüm özellikleri görülüyor. Bu arada, 7 kedinin katıldığı kedi güzellik yarışmasının birincisi seçilen \'Kartopu\' gelen misafirlerin ilgi odağı oldu. \'Kartopu\' adlı kedinin saf ırk özelliği taşıdığını ve juri tarafından büyük beğeni aldığını belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya, şöyle dedi:

\"8\'inci Van Turizm ve Seyahat Fuarı\'nda bu yıl 2\'ncisini düzenlediğimiz \'Van Kedisi Güzellik Yarışması\' yaptık. Bundaki amacımız; Van Kedisi ile ilgili farkındalık yaratmaktı. Bizim için Van kedilerinin tamamı çok güzel ve bütün Van kedilerinin birinci olduğuna inanıyoruz. Ödüllü Van Kedisi yarışmasında birincinin sahibine tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verdik. Yarışmaya 7 aile katıldı. Aslında Van kedileri kentte çok fazla. Ancak, bununla ilgili yeterince kamuoyu oluşturulamadı. İnsanlarda \'nazar değer\' algısı da var. Tüm bunların sonucunda \'Kartopu\'adlı kedimiz birinci oldu. Biz de mutlu olduk.\"



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