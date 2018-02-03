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Spor

Keçiörengücü - Tokatspor: 5-0

STAT: Aktepe HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup, Rıdvan, Hüseyin, Şahin, Sinan, Ayhan, Efe, Berat, Okan Eken, İlyas, Okan Baydemir TOKATSPOR: Vedat, Muhammed, Murat, Ömercan, Yaşar, Mehmet, Ercüment, Emin, R

03 Şubat 2018 19:09

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup, Rıdvan, Hüseyin, Şahin, Sinan, Ayhan, Efe, Berat, Okan Eken, İlyas, Okan Baydemir
TOKATSPOR: Vedat, Muhammed, Murat, Ömercan, Yaşar, Mehmet, Ercüment, Emin, Recep, Nezir, Hakan 
GOLLER: Dk. 16 Efe, Dk. 55 İlyas, Dk. 60 Ayhan, Dk. 80 Berat, Dk. 90 Ahmet (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Keçiörengücü, ev sahibi olduğu karşılaşmada Tokatspor\'u 5-0\'lık skorla geçti.
Keçiörengücü puanını 39\'a yükseltirken, Tokatspor ise 24 puanda kaldı. Keçiörengücü, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 21\'inci hafta müsabakasında Mersin İdmanyurdu deplasmanına çıkacak. Tokatspor ise evinde Hatayspor\'u konuk edecek.

ANKARA / DHA

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