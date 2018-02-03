Keçiörengücü - Tokatspor: 5-0

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup, Rıdvan, Hüseyin, Şahin, Sinan, Ayhan, Efe, Berat, Okan Eken, İlyas, Okan Baydemir

TOKATSPOR: Vedat, Muhammed, Murat, Ömercan, Yaşar, Mehmet, Ercüment, Emin, Recep, Nezir, Hakan

GOLLER: Dk. 16 Efe, Dk. 55 İlyas, Dk. 60 Ayhan, Dk. 80 Berat, Dk. 90 Ahmet (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Keçiörengücü, ev sahibi olduğu karşılaşmada Tokatspor\'u 5-0\'lık skorla geçti.

Keçiörengücü puanını 39\'a yükseltirken, Tokatspor ise 24 puanda kaldı. Keçiörengücü, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 21\'inci hafta müsabakasında Mersin İdmanyurdu deplasmanına çıkacak. Tokatspor ise evinde Hatayspor\'u konuk edecek.

ANKARA / DHA