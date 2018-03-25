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Spor

Keçiörengücü - Kocaeli Birlikspor: 4-2

ANKARA,(DHA) STAT: Aktepe  HAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Betaş, Uğur Önay KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx), Rıdvan (xx), Burak (xxx), Hüseyin (xxx), Şahin (xx), Ayhan (xx), Efe (xx) (Dk

25 Mart 2018 20:42

ANKARA,(DHA)

STAT: Aktepe 
HAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Betaş, Uğur Önay
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx), Rıdvan (xx), Burak (xxx), Hüseyin (xxx), Şahin (xx), Ayhan (xx), Efe (xx) (Dk. 46 Uğur xx), Umut (xx) (Dk. 60 İlyas xx), Ahmet (xxx), Abdurrahman (xx), Okan (xx) 
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (x), Emirhan (x), Muhammet (x), Raif (xx), Melih (xxx), Semih (xx), Talha (xx), Berat (xx) (Dk. 83 Yahya xx), Emrecan (xx), Enes (xx), Mehmet (xx)(Dk. 69 Özgür x)
GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 85  Ahmet, Dk. 89 İlyas, Dk. 90 (P) Okan (Keçiörengücü), Dk. 36 ve Dk. 82  Melih (Kocaeli Birlikspor) 
SARI KARTLAR: Hüseyin, Ayhan, Ahmet, Uğur (Keçiörengücü), Raif, Muhammet, Semih, Özgür (Kocaeli Birlikspor)
KIRIMZI KARTLAR: Dk. 82 Okan (Keçiörengücü), Dk. 90 Emirhan (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 28\'inci hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Kocaeli Birlikspor\'u 4-2 mağlup etti. Keçirengücü\'nün gollerini 20 ve 85\'inci dakikada Ahmet, 89\'uncu dakikada İlyas ve 90\'ıncı dakikada penaltıdan Uğur kaydetti. Kocaeli Birlikspor\'un golleri ise 36 ve 82\'nci dakikada Melih\'ten geldi. Keçiörengücü bu galibiyetler puanını 51\'e yükseltti ve 6\'ncı sırada yer aldı. Kocaeli Birlikspor ise 12 puanla 17\'nci sırada kaldı.  

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