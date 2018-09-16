Keçiörengücü - Gümüşhanespor: 2-0

ANKARA,(DHA)
STAT: Ankara Aktepe
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Mücahit Değermenci (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xxx), Abdulkadir Korkut (xxx), Hakan Çevik (xx), Erdi Dikmen (xx), Gökhan Meral (xxx), Süleyman Olgun (xxx), Ziya Şakar (xx), Seçkin Getbay (xx) (Dk. 67 Burak Aydın xx), Abdurrahman Kuyucu (xx) (Dk. 46 Devrim Taşkaya xx), Taha Balcı (xxx) (Dk. 90 Alperen Pak x), Sertaç Çam (xxx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xx), Tufan Kelleci (xx), Muharrem Doğan (xx), Oğuz Özden (xx), Fırat Arıkan (xx), Yusuf Kılıç (xx), Murat Kayalı (xx) (Dk. 46 Şahin Aygüneş xx), Yunus Emre Yalçın (xx) (Dk. 65 Serdar Ümit Deniz xx), Musa Sinan Yılmazer (xx) (Dk. 57 Mehmet Menderes Önkuzu xx), Kadir Arı (xxx), Hüseyin Çolak (xx)
GOLLER: Dk. 72 Taha Balcı, Dk. 90 Sertaç Çam (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Erdi Dikmen, Abdülkadir Korkut (Keçiörengücü) - Tufan Kelleci, Fırat Arıkan, Yusuf Kılıç (Gümüşhanespor)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Şahin Aygüneş (Gümüşhanespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un üçüncü hafta karşılaşmasında başkent ekibi Keçiörengücü sahasında Gümüşhanespor\'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.