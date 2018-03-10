Keçiörengücü - Etimesgut Belediyespor: 2-1

ANKARA, (DHA)
STAT: Ankara Aktepe
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Can Alp (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından (xxx), Burak Aydın (xxx), Rıdvan Koçak (xxx), Hüseyin Güngör (xxx), Erdi Dikmen (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx) (Dk. 71 Uğur Utlu xx), Efe Can Çölbekler (xxx), Umut Pusat (xxx) (Dk. 81 İlyas Yavuz), Okan Eken (xxx), Berat Satılmış (xxx) (Dk. 90 Tarık Mayhoş), Okan Baydemir (xxxx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli (xx), Sabri Turgut (xx), Berat Çetinkaya (xx), Yaşar Çetin (xx), Muhammet Emre Kalkan (xxx) (Dk. 82 Emrah Bozkurt), Mikail Koçak (xx), Eser Yayla (x) (Dk. 68 Erçin Ilgaz x), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Alaettin Batuhan Tur (xx), Ahmet Kaan Ergün (xx), Caner Yılmaz (xx) (Dk. 62 Mehmet Fuat Gölbaşı xx)
GOLLER: Dk. 11 Umut, Dk. 57 Okan (Keçiörengücü) - Dk. 36 Muhammet Emre (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Erdi, Ayhan, Okan, Burak (Keçiörengücü) - Yaşar, Fatih, Alaettin (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 26\'ncı dakikada mücadelesinde Keçiörengücü kendi sahasında Etimesgut Belediyespor\'u 2-1 yendi.