Keçiörengücü - Bucaspor: 3-3

ANKARA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Keçiörengücü, evinde ağırladığı Bucaspor ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 18\'inci hafta mücadelesinde Keçiörengücü\'nün gollerini 12\'nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz, 29 ve 56\'ncı dakikada Okan Eken kaydederken, Bucaspor\'un golleri 30\'uncu dakikada Saruhan Fındık, 46 ve 58\'inci dakikada İlyas Çakmak\'dan geldi. Keçiörengücü bu sonuçla 3\'üncü beraberliğini aldı ve ligde 33 puanla 6\'ncı sırada kendisine yer buldu. Bucaspor ise 5\'inci beraberliğini aldığı karşılaşma sonunda 14 puanla 15\'inci sırada yer aldı.