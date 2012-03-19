Keçiören'deki sürpriz zirvede neler konuşuldu?

T24 - 8 yıl sonra Çanakkale’deki anmaya katılmayan Başbakan Erdoğan, dün Ankara Subayevleri’ndeki evinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ağırladı. Kulislerin hareketlendiği iki saatlik görüşmede Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Genel Sekreter Haluk İpek de bulundu.

Uzun bir aradan sonra hafta sonunu Ankara’da geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Subayevleri’ndeki evinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile sürpriz bir görüşme yaptı. Erdoğan’ın Fidan ile görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Genel Sekreter Haluk İpek de bulundu. Erdoğan, Fidan ile görüşmesi sonrasında bakanlar ve parti kurmaylarıyla görüşmesini sürdürdü. Başbakan’ın Pazar mesaisi akşam saatlerine kadar sürdü.

Vatan gazetesinde yer alan haber göre, ilki 26 Kasım, ikincisi 11 Şubat’taki ameliyatları sonrası haftasonlarını İstanbul’daki evinde geçiren Başbakan Erdoğan, uzun bir aradan sonra haftasonu Ankara’da kaldı. Cuma namazını da yine uzun bir aradan sonra Ankara’da kılan Erdoğan, dün gün boyunca Keçiören Subayevleri’ndeki evindeydi. Ancak Başbakan çalışmaya ara vermedi.

Kulisler heyecanlandı

8 yıl aradan sonra ilk kez Çanakkale’de düzenlenen kutlamalara katılmayan, Kabil’den gelen 12 şehit haberi sonrası Almanya ziyaretini de iptal eden Başbakan Erdoğan, dün gün boyu çalışmalarını evinden sürdürdü. Başbakan’ın ilk ziyaretçisi ise kulislerde heyecan yarattı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan’la görüşmek için saat 13.00 sıralarında Subayevleri’ne geldi. Başbakan ile MİT Müsteşarı’nın yaklaşık iki saat süren görüşmesinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Genel Sekreter Haluk İpek’in de bulunduğu belirtildi. MİT Müsteşarı Fidan Keçiören’den ayrılırken, Başbakan’ın, iki bakan ve parti kurmayları ile toplantısı sürdü.

Ne konuşuldu?

Başbakan’ın, geçtiğimiz hafta haftalık olağan görüşmesini yapamadığı MİT Müsteşarı Fidan ile sınırdan geçişlerin arttığı ve tampon bölgenin gündemde olduğu Suriye başta olmak üzere, Afganistan, yaklaşan Nevruz öncesi gelişmeler, terörle ilgili son gelişmeler ve istihbarat raporlarını ele aldığı belirtildi. Diğer taraftan sürpiz görüşme, KCK soruşturmasını yürüten savcıların, Fidan ile eski MİT görevlilerinin ifadesinin alınması için Başbakan Erdoğan’dan izin istemelerini de akıllara getirdi. Başbakan Erdoğan henüz bu talebe yanıt vermedi.

Başbakan’ın, Bozdağ, Ergin ve parti kurmaylarıyla ise Meclis gündemini görüştüğü ifade edildi. Başta zorunlu eğitim olmak üzere, yargının hızlandırılmasına yönelik paket, iç tüzük konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmelerde özellikle muhalefetin, komisyon görüşmelerinde olduğu gibi Genel Kurul’da da engellemek için her türlü imkanı kullanacağını açıkladığı ve iktidar partisine “geri çekin” çağrısı yaptığı 4+4+4 teklifinin konuşulduğu öğrenildi.