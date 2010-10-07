-KEÇİÖREN'DE SİLAHLI ÇATIŞMA ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Keçiören'de meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Keçiören Mecidiye Durağı'nda bulunan Pem Bayii'ne gelen bir grup, iş yerine silahlı baskın yaptı. İş yeri sahibi Yücel B. ve kardeşi Murat B de bu kişilere, yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada Zafer Türk, Ali Rıza Atılgan, Mustafa Türk ve Hacı Şahin silahla vurularak yaralandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zafer Türk, yaşamını yitirdi. Yaralılardan Ali Rıza Atılgan'ın durumunun da ağır olduğu bildirildi. Çatışmanın ardından olay yerine gelen polis, Yücel B. ve kardeşi Murat B'yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadelere göre, olay alacak verecek yüzünden meydana geldi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.