Keçiören’de “belediye aracında esrar” tartışması sürüyor | Belediye Başkanı, "Huzurumuzu hiç kimse kaçıramaz" dedi

Keçiören Belediyesi’ne ait bir araçta esrar yakalandığının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma sürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olayı Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’yi Twitter’dan etiketleyerek “Keçiören huzurun adresidir. Gece gündüz nöbetteyiz” dedi. Hakverdi de, “Belediye aracı ile belediye çalışanı nasıl uyuşturucu satar açıkla başkan. Huzur mu bıraktınız vatandaşta” yanıtını verdi.

Belediye aracında 2 kilogram 900 gram esrar yakalanmıştı

T24’ün ilk kez kamuoyuna duyurduğu Keçiören Belediyesi’ne ait bir araçta 2 kilogram 900 gram esrar ele geçirilmesi olayının yankıları sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce 15 Ağustos gecesi, Keçiören Belediyesi’ne ait 06 BM 3165 plakalı araca operasyon düzenlemiş ve 2 kilo 900 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirmişti. Keçiören Belediyesi de olayın ortaya çıkması üzerine aracı kullanan şoförün iş akdine son verildiğini açıklamıştı.

Hakverdi, Meclis gündemine taşıdı

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, şunları kaydetti:

“AKP’li Keçiören Belediyesi, sözde A Takımı’nın özellikle alkol satan esnaflara, pazarcılara ve vatandaşlara saldırıları ile sık sık gündeme gelmektedir. Esnaf ve vatandaşlara ‘ahlak adı altında’ eziyet olunan bir ilçede, bir belediye çalışanının, belediyeye ait bir araçla yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanması, ülkede yaşanan birçok olayın özeti niteliğindedir ve bir an önce bu vahim olay ve arkasındakiler açıklığa kavuşturulmalıdır”

Altınok: Hiç kimse huzurumuzu kaçıramaz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hakverdi’nin iddialarına bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Altınok, Hakverdi’yi etiketleyerek, “Keçiören huzurun adresidir. Yanlı ve taraflı haberlerle huzurumuzu hiç kimse kaçıramaz. Bu zihniyetlerin elinde olsa eziyet şehri olacağı apaçık ortada olan Keçiören’imizde, emniyet güçlerimizle el ele, gece gündüz nöbetteyiz” ifadelerini kullandı.

Hakverdi: Tacirin arkasında hangi siyasetçiler var?

Hakverdi de, Altınok’un Twitter’daki mesajına yanıt verdi. Hakverdi, dün Keçiören’de iki ayrı parkta ölü bulunan iki vatandaşı gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Belediye aracı ile belediye çalışanı nasıl uyuşturucu satar açıkla sayın başkan. Tacirin arkasında hangi siyasetçiler var? Kim işe aldırdı? Belediyedeki ortakları kimler? Dün iki ayrı parkta 12 ve 34 yaşında iki ayrı ölüm gerçekleşti. Huzur mu bıraktınız vatandaşta.”

TIKLAYIN | Narkotik, Keçiören Belediyesi'ne ait araçta 3 kilo esrar yakaladı