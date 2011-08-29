-Keçiören Belediyesinden Gazze'de iftar GAZZE (A.A) - 28.08.2011 - Keçiören Belediyesi, 28 kişilik bir heyetle geldiği kardeş kenti Gazze'nin Cebaliye ilçesinde iftar verdi. Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan girerek Gazze'ye geçen heyet, iftar saatine yakın Cebaliye'de iftar için ayrılan alana geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, burada yaptığı açıklamada, her Ramazan'da bir kardeş şehre gittiklerini, bu yıl da Cebaliye'nin kendilerini iftara davet ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Cebaliye Belediyesi bizim kardeş şehrimiz. Onların iftar davetine icap ettik. Gazze'de Filistinli kardeşlerimizle bu iftarı yapmaktan dolayı mutluyuz. İftara Türkiye'den belediye meclis üyeleri, milletvekiliyle katıldık. Müslüman kardeşlerimizle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz ve şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum.'' Cebaliye Belediye Başkanı İsam Jude, Türkiye ile Filistin halklarının kardeş olduğunu,Türkiye'ye, özellikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine teşekkür ettiklerini kaydetti. İftara katılan Ak Parti Tokat Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Zeyid Aslan da Ramazan'ın bitimine iki gün kala Türkiye'den çok uzakta, ama aralarındaki bağlar çok kuvvetli olan Gazze'de iftar yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Keçiören Belediyesine bu organizasyondan dolayı teşekkür eden Aslan, Filistin'in insanlık açısından büyük önemi olduğunu dile getirdi. Filistin içerisinde yalnızlaştırılan Gazze'nin dramını görmemezlikten gelemeyeceklerini bildiren Aslan, ''Buraya geldiğimizde Gazze'nin yalnızlığa Mısır ve İsrail tarafından nasıl itildiğini, ambargonun Gazze sokaklarına nasıl yansıdığını gördük'' dedi. Keçiören Belediyesi, ''Mahallede İftar Var'' açık hava iftarları çerçevesinde, her yıl bir kardeş şehri ziyaret ediyor. Bu yıl belediye, Gazze'den gelen daveti geri çevirmeyerek kardeş şehirleri Cebaliye'ye geldi. 28 kişilik heyetle Mısır'ın Refahiye Kapısı'ndan geçerek ilçeye gelen heyet, yanlarında acil ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla bir miktar ilaç da bulunduruyor.