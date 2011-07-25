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Spor

KEÇELİ: HAVUTÇU'NUN ARKASINDAYIZ İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 16:15

-KEÇELİ: HAVUTÇU'NUN ARKASINDAYIZ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan teknik direktör Tayfur Havutçu'nun görevinin sürdüğünü ve yaşadığı bu kritik günlerde desteklerinin arkasında olduğunu söyledi. Metin Keçeli, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugün bazı gazetelerde ''Efsaneler göreve'' başlığı altında tarafına atfedilerek çıkan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu kaydederek, ''Teknik direktörümüz Tayfur Havutçu görevinin başındadır ve hocamızın böyle kritik bir gününde tüm desteğimiz onun arkasındadır'' ifadelerini kullandı.

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