-KEÇELİ: BU TURU RAHAT GEÇERİZ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nın Alania takımıyla eşleşen Beşiktaş'ta, kulüp ikinci başkanı Metin Keçeli, turu rahat geçebileceklerine inandığını söyledi. Keçeli, şöyle konuştu: ''Son günlerin, olayların çok üzdüğü, kasvete bağladığı bu günlerde böyle bir rakibin çıkması bizi bir anda neşeye boğdu. Rakip bizim ayarımızda değil. Rusya Ligi'nde küme düşmüş, ikinci ligde oynayacak bir takım. Biz Avrupa'da iddialı hale gelebilecek kapasiteli kadromuzla bu turu rahatlıkla geçeceğiz. Futbolda hep temkinli konuşulur ama bu turu rahat geçeceğimizi söyleyebilirim.'' Türk takımlarının Avrupa'daki başarısının, Türk futbolunun bulunduğu yeri yükselttiğini kaydeden Keçeli, Beşiktaş'ın, Avrupa'da başarılı olmak için bir kadro kurduğunu kaydederek, ''Bu sıkıntılı günlerde dişli bir takımla oynamanın sıkıntısını yaşardık. Böyle bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşayacağız. Tüm taraftarlar bize güvensin ve bizi desteklesin'' diye konuştu.