'Keçe Kurdan'ı için bölücülük davası

Ajda Pekkan'ın, "Güldünya Konseri"nde seslendirerek beğeni topladığı "Keçe Kurdan" türküsünü Adana Başsavcılığı bölücü buldu. Türküyü genel yayın yönetmeni olduğu Dünya Radyo'da çalan Mehmet Arslan hakkında "bölücülük" suçundan dava açıldı



Sabah gazetesinin haberine göre "Kızlar kalkın sesinizi duyurun dünyaya... Kızlar biz istiyoruz ki bizimle aydınlığa... Başını kaldır Kürt kızı... Hani yurt hani özgürlük." Bu türkünün Kürtçe aslı "Keçe Kurdan", 10 Mart'ta Türker İnanoğlu Maslak Show Center'daki Güldünya Konseri’nde çınladı. Seslendiren Süperstar Ajda Pekkan, "alkışlandı." Ancak Adana Başsavcılığı, "Keçe Kurdan"ı radyosunda çalan Dünya Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Arslan hakkında, "bölücülük yaptığı" iddiasıyla dava açtı.



Adana Dünya Radyo'da öğle kuşağı programı programında Türkçe ve Kürtçe türküler çalınıyor. Bunlardan biri de geçen günlerde çalınan "Keçe Kurdan"dı. Radyoda bu türkü çalınınca savcılık soruşturma başlattı. Programın RTÜK'ten kayıtları getirtildi.



Sözler Kürtçe olunca programın kaseti emniyete gönderilip çevirisi istendi. Savcılık sözleri "sakıncalı" buldu. Kısa süre sonra da radyonun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Arslan hakkında dava açıldı.



3 yıla kadar hapis



İddianamede, türkünün sözleri nedeniyle Arslan hakkında TCK'nın 216'ncı maddesindeki "halkı bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.



Savcılık iddianamesinde, özellikle türkü sözlerindeki "Kızlar biz istiyoruz ki bizimle savaşa gelin" ifadesinin halkı birbirine karşı suç işlemeye açıkça tahrik ettiğini ileri sürdü. Mehmet Arslan bu nedenle 19 Mart Perşembe günü Adana Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



Arslan mahkemede, soruşturma aşamasında savcıya da söylediği, "Türkünün sözlerinde halkı birbirine karşı kışkırtma fikri yok. Tamamen kadınların daha bilinçli olmaları isteniyor" tezini işleyecek. Yine duruşmada, "Keçe Kurdan'ın, "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı kullanma bilincinin artırılması için "Güldünya Konseri" nde Ajda Pekkan tarafından seslendirildiği, konserin daha sonra televizyon kanallarında da hem haber hem de başlı başına konser olarak yayınlandığı mahkemeye delil olarak sunulacak.

