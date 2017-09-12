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Kebapçıda uyuşturucu satan 3 sanığa 12.5-15 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kebapçıda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 3 sanığa 12- 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

12 Eylül 2017 17:05

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kebapçıda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 3 sanığa 12- 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 9 Ocak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Fevziçakmak Mahallesi, Sivas Caddesi\'ndeki kebapçıda saklayan uyuşturucu kaçakçılarından Murat Doğan montuna gizlediği bir miktar uyuşturucuyu satmaya çalıştı. Polisin yaptığı takip sonucu montunun cebinde 26 gram metamfetamin diğer cebinde hassas terazi ile yakalanan Murat Doğan gözaltına alındı.
\'F\' SERİSİ 2 DOLAR BULUNDU
Polisin eş zamanlı operasyonunda Bünyamin Aslantaş\'ın üzerinde 14.50 gram metamfetamin, tabanca, Ahmet Gedik\'in otomobilinde 3.50 gram metamfetamin bulundu. Yapılan operasyonda uyuşturucu satışında elde edildiği iddia edilen 10 bin TL, F serisi 2 adet 1 dolar ele geçirildi.
Kayseri 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti sabıkası bulunan Ahmet Gedik\'e \'Uyuşturucu Madde Ticareti\' suçundan 15 yıl hapis 3 bin 600 TL, Bünyamin Aslantaş ve Murat Doğan\'a da aynı suçtan 12\'şer yıl 6\'şar ay hapis 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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