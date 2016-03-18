Kebap, Verona'dan sonra Floransa'da da yasaklandı

İtalya'da Verona'da kebab gibi etnik yemek yapan ve satan işletmelere getirilen 'kebab yasağı'nın bir benzeri Floransa'da da uygulanmaya başlanılacak. Getirilen yasağın nedeni de belediyenin aldığı kararca "Kentin kimliğini ve yemek kalitesini korumak" amacıyla, tarihi merkezlerde yemek satan işletmelerin ürünlerinin yüzde 70'nin yerel olması koşulunun getirilmesi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Floransa Belediye Meclisi’nin kararına göre Floransa kent merkezindeki restoran ve büfeler, en az yüzde 70 oranında Toskana bölgesine ait ürünlere yer vermek zorunda olacak.

Gıda işletmelerinin sattığı ürünlerin büyük kısmının yerellik sertifikalarına sahip olması ya da bölgenin tipik gıda ürünleri listesine dahil olması şartı aranacak. Ancak “kaliteli” etnik işletmelere proje bazında ve belediyeye bağlı bir komisyonun onayıyla istisnai izinler verilebilecek.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, birkaç yıl önce getirilen yasalarla herhangi bir izin ya da kontrole tabi olmaksızın gıda işletmesi açılmasına imkan tanındığını ve bu durumun tarihi kentleri zor durumda bıraktığını söyledi.

Nardello, “Bunun sonucunda, kent merkezinde satılan yiyeceklerin kültürel değerleri bozuldu. Bu vasıfsızlaşmaya karşı bir filtre uygulamak istiyoruz. Kent merkezinde haftada bir restoran açılıyor. Kitlesel olarak üretilen gıdalar bizim geleneksek yemek işletmelerimizin yerini alıyor. Buna bir son vermeliyiz” dedi.

Belediyenin kararı, geriye dönük olarak da uygulanacak. Ancak restoranlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Yemek büfeleri ve dükkanlara ise “yüzde 70 yerel ürün” şartını yerine getirmeleri için 3 yıl süre tanınacak.

“Kebaba veda”

Floransa belediyesinin bu kararı İtalyan basınında, en yaygın etnik yemek türlerinden biri olması nedeniyle “kebaba veda” gibi ifadelerle duyuruldu. Bazı kesimlerden karara destek gelirken, kimileri de belediyeyi eleştirdi.

Floransa’daki ünlü Enoteca Pinchiorri restoranının sahibi ve şefi Annie Feolde, "Artık dünya küçüldü, kendi içimize kapanamayız" diye tepki gösterdi.

Dünyanın birçok ülkesinde İtalyan gıda ürünleri satan Eataly’nin kurucusu Oscar Farinetti ise "Kötü bir fikir değil ama yüzde 70 çok yüksek bir oran gibi görünüyor" dedi.