Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu (2)

CANSIZ BEDEN, KAYIP EMEKLİ ÖĞRETMENE AİTMİŞ

Elazığ\'daki Keban Baraj gölünde bulunan cansız bedenin, yaklaşık 10 ay önce kaybolduğu belirtilen, 2 çocuk babası, emekli öğretmen Sami Çetindağ\'a (61) ait olduğu belirlendi.

Sami Çetindağ, 14 Aralık 2017 tarihinde, kent merkezindeki evinden çıkıp, bindiği 23 BR 381 plakalı otomobiliyle uzaklaşmış, ailesi bir daha haber alamamıştı. Aile fertlerince polise kayıp başvurusunda bulunulunca Çetindağ\'ı arama çalışması başlatılmıştı. Keban Barajı yakınlarında, 14 gün sonra sonra otomobil bulunmuş; ancak emekli öğretmenin izine rastlanılmamıştı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca görevlendirilen su altı kurtarma timi, gölde arama yapmış ve sonuç alınamamıştı.



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