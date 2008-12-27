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Spor

Keane'in yerine Sbragia

Roy Keane'in ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Ricky Sbragia, Sunderland'ın resmen başına geçti.

27 Aralık 2008 02:00


Roy Keane'in Sunderland'den ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Ricky Sbragia, Kuzey doğu ekibinin resmen başına geçti. İskoç teknik adam yeni görevinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Eski York City oyuncusu Sbragia, böyle bir görevin başına getirilmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Bolton’dan yaklaşık bir yıl öncegelen Sbragia, antrenör olarak Sunderland ile 18 aylık bir kontrat imzalamıştı. Keane ile bir sene çalışmış olan Sbragia, şimdi onun görevini üstlenmiş durumda.

Sevinci her halinden belli olan çiçeği burnunda teknik adam, “Sunderland gibi büyük bir kulübü çalıştırmam için teklif almaktan dolayı çok mutluyum. İlk yapacağım iş, takımı Premier Lig’de daha üst sıralara taşımak ve bunun daimi olmasını sağlamak. Oyuncuların yaptığı açıklamalardan ve taraftarların da bana gösterdiği destekten çok memnun kaldım” diye konuştu.

Sunderland başkanı Niall Quinn de, Sbragia’yı teknik direktörlük görevi için bir numaralı aday olarak düşündüklerini belirtti ve ekledi: "Takıma geldiği zaman antrenörlük görevine bu kadar kolay adapte olmasına çok şaşırmıştık. Oyuncularla oldukça iyi anlaşıyor ve her gün görevini eksiksiz yerine getiriyordu. Bu yüzden de takımı ona emanet etmekten çekinmedik."

Sözlerine devam eden başkan, “Ricky, takımı dipteyken devraldı fakat takıma bir canlılık kazandıracağından hiç süphemiz yok. Yönetim kurulumuzun ortak kararıyla bu görev ona verildi ve her türlü vereceğimizden şüphesi olmasın. Ayrıca kulüp sahipleri de bu anlaşmadan oldukça memnun kaldılar. Aynı şekilde futbolcularımızın ve taraftarlarımızın da memnun olduklarını düşünüyorum. Onlar da Sbargia’ya, ilk teknik direktör deneyiminde destek olacaklardır."

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