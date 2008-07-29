Keane Liverpool'da

Tempo24 - İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Tottenham Hotspur forması giyen Robbie Keane ile anlaştı. Robbie Keane sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması halinde, Liverpool'un İspanya'daki kampına katılacak. Liverpool, Keane için Tottenham'a 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti.

Keane, daha önce Wolverhampton Wanderers, Coventry City, Inter, Leeds United ve Tottenham Hotspur takımlarında forma giymişti. Tecrübeli oyuncu, Tottenham'da çıktığı 197 maçta 80 gole imza atmıştı.



28 yaşındaki oyuncu, Wolves, Coventry, Inter Milan ve Leeds'şn ardından 6 senedir Tottenham forması giyerken, 100 golü aşan 15. oyuncu olmuştu. Tottenham'la sözleşmesinin tamamlanmasına 2 sene kala Liverpool'a transfer olan İrlanda kaptanı, attığı 33 golle ülkesinin de en golcü oyuncu ünvanını taşıyor.