Keane dönemi bitti



İki sezon önce aldığı Sunderland'ı Premier Lig'e taşıyan Roy Keane'in, üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevini bıraktığı belirtildi.





İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'ın teknik direktörü Roy Keane'nin, kulübü bıraktığı iddia edildi.



Sky Sports News ve The Independent'da yer alan haberlere göre, Sunderland'ın ligde üst üste aldığı yenilgilere, Bolton'a evinde aldığı 4-1'lik mağlubiyet de eklenince, ''motivasyonu kayboldu'' söylentilerine dayanamayan Keane, takımını bıraktı.



Manchester United ve İrlanda Milli Futbol Takımı'nın eski orta saha oyuncusu olan Keane, geçen hafta, sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan kulübüyle masaya yeniden oturmayı düşünmediğini belirtmişti.



Sunderland FC'ye Ağustos 2006'ta katılan Keane, ikinci ligde mücadele eden takımı, Premier Lig'e taşımayı başarmış, ancak takım yeni futbolculara ödenen yüklü paralara karşın bekleneni verememişti.



15. hafta sonunda, 20 takım arasında 18. sırada bulunan Sunderland, küme düşme hattının üzerine çıkmak için mücadele veriyor.

