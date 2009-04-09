KDV'ye e-Denetim

Maliyeciler, ilk denetimlerde vergi kaçağına yol açan çok sayıda sahte fatura buldu

Katma değer vergisinde de elektronik denetime geçildi. Maliyeciler, ilk denetimlerde vergi kaçağına yol açan çok sayıda sahte fatura buldu.



Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde, "KDV'de E-Denetim" adıyla yeni bir proje uygulamaya konuldu.



Başkanlık, proje kapsamında Ankara'daki KDV mükelleflerine dönük geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Yapılan tarama sonucunda, 2008 yılı içinde KDV ödemeyen mükellefler içinde, daha önce hiç vergi incelemesine tabi tutulmamış 52 bin mükellef saptandı ve öncelikle bunların elektronik denetime alınması kararlaştırıldı.



Başkentteki mevcut insan kaynağını daha etkin şekilde değerlendirmek üzere de, projeyi yürütmek üzere özel bir ekip oluşturuldu ve bunlar eğitimden geçirildi.



Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında 52 bin mükellefin tümünü inceleyecek ve bunların KDV listeleri ile bu listelerde yer alan belgeleri tek tek sorgulayacak.



Daha sonra diğer KDV mükelleflerinin durumlarına bakılacak.



Gelir İdaresi Başkanlığının da veri desteği sağladığı E-Denetim uygulaması, diğer illerde de uygulamaya konulacak.

