KDV’de indirim tartışması

Hükümet iş dünyasının beklentisine karşın KDV indirimine sıcak bakmıyor. Vergi uzmanı Kızılot, indirim olursa kriz nedeniyle frenlenen tüketimin artacağı kanısında.



Küresel mali krizin etkilerinin yoğunlaşmasıyla birlikte başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri vergi düzenlemelerine giderken, Türkiye’de oluşan indirim beklentilerine hükümet sıcak bakmıyor.



Hükümet uzun süredir hazırlıkları devam eden internet ücretindeki Özel İletişim Vergisi oranının düşürülmesi kararını aldı. Oran yüzde 15’ten yüzde 5’e çekilecek. Bunun dışında bir vergi indirimi olmayacağı mesajı güçlü olarak veriliyor.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, vergi indirimine ilişkin son yaptığı açıklamada, “Benim vergilerime dokunmayın. İngiltere yaptı, o yaptı, bu yaptı diye benim vergilerle oynamayın. Çünkü Türkiye’nin mali disipline devam etmesi lazım. Bu krizin içinden çıkabilmesi için o lazım” diye konuştu.



Hükümet vergi indirimine sıcak bakmamasına karşın iş dünyasının indirim beklentisi var. Buna muhalefet de destek veriyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, konuya ilişkin olarak “KDV’yi yüzde 18’den yüzde 13’e düşürün. İngiltere bunu yapıyor, bunun derhal yapılması lazım” ifadesini kullandı.



‘Tüketici frene bastı, indirim ertelelen harcamaları artırır’



Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof . Dr. Şükrü Kızılot da vergi indirimi yapılması gerektiğini belirtti.



Kızılot şunları söyledi: “2001’de de kriz yaşamıştık. Sonrasında yapılan KDV indiriminde vergi kaybı olmamıştı. Olay sadece KDV boyutuyla da sınırlı değil. Şu anda krizden dolayı ciddi bir sıkıntı var. Bana göre bu kriz 2001’den de büyük. Burada eğer bir indirim yapıp talep yaratılırsa krizin etkisiyle ertelenen harcamalar artar. Alım gücü olanlar bile frene bastılar, bir şey almıyorlar. Böyle bir olay tüketime ivme kazandırır. İndirim vergi gelirlerini de olumlu etkiler, esnafın satışları artar, kayıtdışı ekonomi azalır. Oranların inmesi vergi yükünü aşağı çekeceğinden yatırımcılar için de teşvik edici olur. Dünyada KDV indirimi tartışılırken bizim suskun kalmamız doğru olmaz.”

