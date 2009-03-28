KDV ve ÖTV için denetim

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, hükümetin KDV ve ÖTV'de yaptığı indirimleri fiyatlarına yansıtmayanların hem Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hem de Maliye Bakanlığı tarafından denetleneceğini söyledi.





Bakan Çağlayan, “Devletin alacağından vazgeçtiği bir durumda kimsenin kendine şahsi çıkar sağlaması söz konusu olamaz” dedi.



Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) yöneticileri ve üyeleriyle Çırağan Et Lokantasında bir araya gelen Çağlayan, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Burada konuşan Çağlayan, hükümetin küresel krizden sanayicilerin en az etkilenmesi, istihdamın da azalmaması için bazı tedbirler aldığını belirterek, bu kapsamda mobilya, beyaz eşya, elektronik, otomotiv sektörlerinde KDV ve ÖTV indirimleri gerçekleştirildiğini hatırlattı. Sektörlerin, bu KDV ve ÖTV indirimlerini mutlaka fiyatlarına yansıtması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, şöyle devam etti:

“Bu indirimleri fiyatlarına yansıtmayanlar, tüketicinin korunması açısından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, vergi açısından da Maliye Bakanlığı denetimine açık olduklarını bilsinler. Fiyatlarını yükseltip, indirim yapıyormuş gibi yapanları uyarıyorum. Bunlar hem Maliye hem de Sanayi ve Ticaret bakanlıkları tarafından denetlenecek. Devletin alacağından vazgeçtiği bir ortamda kimsenin kendine şahsi çıkar sağlaması söz konusu olamaz. Fiyatları indiriyormuş gibi yapanlar bunu bilsinler.”



Sektörde yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin psikolojik etkisinin de çok büyük olduğuna işaret eden Bakan Çağlayan, özellikle otomotiv sektöründe poşetle parasını getirip araba alanların bulunduğunu anlattı. Uşak'a yaptığı bir ziyarette de bir ailenin çeyizlik eşya alımına şahit olduğunu söyleyen Çağlayan, “Daha kızı isteyen bile yokmuş insanlar çeyiz alıyor. Vergi indiriminin psikolojik etkisi görülüyor” diye konuştu.



Tüketici kanununda değişiklik



Tüketici Kanunu'nda yapılacak değişiklik hakkında da bilgi veren Çağlayan, kapıdan satışlar, kampanyalar, devre mülk satışları ve indirimli satışlara bir düzen getirileceğini söyledi. Kanunda yapılacak değişiklikleri nisan ayında Başbakanlığa sunacaklarını açıklayan Çağlayan, değişikliklerin içeriği hakkında şu bilgiyi verdi:



“Türkiye'ye gelen her ürüne Türkçe kullanım kılavuzu verilecek. Deri ürünlerinde suni ve hakiki deri konusundaki net ayırım tüketicinin göreceği şekilde logoyla yapılacak. Yılda sadece iki kez indirim yapılacak. Ve indirim 45 günden uzun sürmeyecek. Şimdi yapılan indirimlerin gerçek indirim olmadığını herkes biliyor. Hatalı yapılan bu kampanyalar sektörün itibarını indiriyor. Kanun çıkınca bakanlık fiyatları kontrol edecek. Tasfiyeye de düzenleme getireceğiz. 365 gün tasfiye nedeniyle ucuzluk olmaz. Kanunun çıkması halinde yıl sonunda bu kanuna göre indirimler yapılacak.”



Tekstilcilere övgü



Sanayi ve Ticaret Çağlayan, tekstil sektörünün Türkiye açısından önemine işaret ederek, sektörü “en fazla istihdam sağlaması ve en fazla kadın istihdamını sağlaması” nedeniyle “kutsal sektör” olarak nitelendirdi.



Ankara'nın Türkiye'nin, kendisine göre de Avrupa'nın en önemli konfeksiyon merkezi haline geldiğini ifade eden Bakan Çağlayan, bu alandaki çalışmaları nedeniyle AGSD Başkanı Canip Karakuş'a teşekkür etti.



KOBİ'lere sağlanan destekler konusunda da bilgi veren Bakan, 1 Nisan'dan itibaren imalatçıların yanında mağaza sahibi olanların da KOSGEB desteklerinden yararlanacağını bildirdi. Sektöre yeni finansman desteği sağlamak amacıyla Kredi Garanti Fonu oluşturulacağını kaydeden Çağlayan, bunun ayrıntılarının pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını söyledi.



Tekstil sektöründe daha önce KDV indirimi yapıldığını hatırlatan Çağlayan, iş adamlarının otomotivde ÖTV indiriminin satışları patlattığını ifade etmesi üzerine, tekstil sektöründe de bir patlama yaşanmasını temenni etti ve “Onlardaki indirim geçici, sizdeki KDV indirimi kalıcı” diye konuştu.

AGSD Başkanı Canip Karakuş da indirim günlerine düzenleme getirilmesini, tekstil ithalatının kontrol altına alınmasını istedi.

