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Ekonomi

KDV İndirimli Bilgisayarlar Hepsiburada'da

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA satıcılı bilgisayar ürünlerinde 'Sembol Kampanyası'yla yüzde 18 KDV kadar indirim bugün başlıyor

09 Mart 2018 19:36

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA satıcılı bilgisayar ürünlerinde \'Sembol Kampanyası\'yla yüzde 18 KDV kadar indirim bugün başlıyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Survivor yarışması \'Sembol Oyunları\' marka sponsorluğu kapsamında hafta sonuna özel sunduğu yüzde 18 KDV kadar indirim kampanyasıyla, avantajlı bilgisayarları kullanıcılarla buluşturuyor. Bugün başlayan kampanya, 11 Mart Pazar günü saat 23:59’a kadar devam edecek.Tablet ve ekran kartı alt kategorilerinin dışında kaldığı kampanya, satıcısı Hepsiburada olan tüm bilgisayar ürünlerinde geçerli olacak.

(FOTOĞRAF)

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