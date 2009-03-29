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Ekonomi

KDV indirimi yürürlüğe girdi

Bazı sektörlerdeki mallara uygulanacak KDV'nin yüzde 18'den, yüzde 8'e indirim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Mart 2009 02:00

Bazı sektörlerdeki mallara uygulanacak KDV'nin yüzde 18'den, yüzde 8'e indirilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla, inşaat, mobilya ve bilgisayar gibi ürünlerden alınan KDV, belirli süreyle yüzde 18'den, yüzde 8 oranına indiriliyor.

25 Mart tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle, inşaat sektöründe talebin canlandırılmasına ve stokların eritilmesine yönelik bina ve bağımsız bölüm şeklindeki iş yerlerinin satışından alınan KDV, 3 ay süreyle yüzde 8'e, mobilya sektöründe her türlü ev ve ofis mobilyalarında alınan yüzde 18 KDV, 3 ay süreyle yüzde 8'e, bilgisayar, bilişim ve büro makinelerinden alınan yüzde 18 KDV oranı da yine 3 ay süreyle yüzde 8'e indirildi.

Bu arada, tapu harcı da, binde 15'ten binde 5'e düşürüldü.

Buna göre, konut, iş yeri ve diğer gayrimenkullerin satışında alıcı ve satıcının her birinde ayrı ayrı binde 15 olarak alınan tapu harcı, 3 ay süreyle binde 5'e indirildi.

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