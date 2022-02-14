KDV indirimi nedeniyle market emekçileri etiket değişimi için gece yarısına kadar mesai yaptı

Temel gıda maddelerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nedeniyle markette çalışan işçiler etiketi değiştirmek için dün gece yarısına kadar mesai yaptı. Markette çalışan bir emekçi, “Saat 12. Hala mağazadayız, mağaza kapanmamış. Bize emir buyuruyorlar, mağazadan çıkılmayacak, etiket değiştirilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerindeki yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından marketlerde etiket değişimi başladı. Burada çalışan emekçiler gece yarısına kadar mesaiye bırakılırken, sabah 07.30’da tekrar iş başı yapmak zorunda kaldı.

Market-Sen’e üye bir işçi çektiği videoda, “Gecenin bir vaktinde biz etiket değiştiriyoruz. Saat 12. Hala mağazadayız, mağaza kapanmamış. Bize emir buyuruyorlar, mağazadan çıkılmayacak, etiket değiştirilecek” diye konuştu. (ANKA)