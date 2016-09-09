KDV indirimi 10 bin 530 sokakta ev fiyatlarını etkileyecek

Emlak Konut çatısı altında yüzde 0,7 faiz ve 10 yıl vade ile düzenlenen konut satış kampanyasının ardından bu kez lüks semt ve sokaklarda yeni ev satışlarında vergi indirimi yapılarak konut piyasası ve dolayısıyla ekonomide hareketlilik sağlanması amaçlanıyor. Bu nedenle lüks sokaklarda yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı 31 Mart 2017’ye kadar yüzde 8’e indirildi.

HT Business'ın haberine göre, ayrıca hangi sokakta olursa olsun şimdiye kadar KDV oranı yüzde 18 olan büyüklüğü 150 metrekarenin üstünde olan evlerin vergisi de yüzde 8 oldu.

Metrekaresi bin liranın üzerindeyse yüzde 18

Düzenleme Türkiye’deki sokak ve caddelerin yüzde 2’sini kapsıyor. Türkiye genelinde 29 büyükşehirde yeni konut satışlarında KDV oranları arazi birim metrekare değerine göre hesaplanıyor. Buna göre arazi metrekare birim değeri 500 TL’nin altında olduğu noktalarda KDV oranı yüzde 1, 500-1000 lira arasında olan yerlerde yüzde 8, 1000 liranın üzerinde olan yerlerde ise yüzde 18 olarak uygulanıyor.

Türkiye’de 511 bin sokak ve caddenin 10 bin 530’unda KDV yüzde 18 olarak uygulanıyor. 19 bin 625 sokakta ise oran yüzde 8. Tabii ki geri kalan 480 bin 845 sokak yüzde 1’lik alan içinde bulunuyor.

İstanbul'un yüzde 8'i karardan etkilenecek

Düzenlemeden en çok etkilenen il İstanbul oldu. KDV indirimi yapılan 10 bin 530 sokağın yüzde 70’i yani 7 bin 390’ı İstanbul’da buluyor. Düzenlemeden İstanbul’un ardından en çok etkilenen ikinci il ise İzmir. 48 bin 491 cadde ve sokağı olan İzmir’de geçici bir süreliğine da olsa bin 235 sokakta KDV oranı yüzde 18’den 8’e inmiş oldu.

Türkiye’nin ikinci büyükşehri Ankara ise İzmir’den sonra geldi. Ankara’da 2 bin 562 sokak ve caddenin 396’sı lüks sınıfına sokularak yüzde 18 KDV uygulanıyordu.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum: Bekleyen konutlar açısından olumlu

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, bu tarz iyileştirmelerin, bekleyen konut stoku açısından canlanmaya yönelik adımlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Kurum ancak sektör beklentilerinin bu adımın biraz daha üstünde olduğunu dile getirerek, tapu harçlarında bir düzenleme talep ettiklerini, konutu ilk alacaklara yönelik yüzde 8 KDV’nin bile yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini söyledi.

Demir İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: 50 bin lira indirimi fiyatlara yansıtırız

“KDV yüzünden müşteri kaybımız çok oluyordu. Bu tarihten Mart 2017’ye kadar yüzde 8, sektöre hareket getirecektir. KDV indirimiyle 500 bin liralık daireden 50 bin lira kâr elde edilecek. Biz bu indirimi kesinlikle vatandaşa yansıtırız.”

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmı Durbakayım: Afet kapsamı dışındakiler eritir

''KDV’de her türlü indirim, konut satışlarına olumlu yansır. KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesine yönelik karar da söz konusu daire tiplerindeki stokların eritilmesine yarar.

''Özellikle arsa değerleri son yıllarda hızla artan İstanbul gibi şehirlerimizdeki dairelerin çoğu yüzde 18 KDV oranı ile satılmaktadır. Bu KDV avantajı en çok Afet Yasası kapsamı dışında kalan projeler ile şehir merkezlerinde gerçekleştirilen yerinde dönüşüm projelerinde büyük fayda sağlar.”